Tentato omicidio a Vittoria: «Sono stato io ma non avevo intenzione di uccidere»

Vincenzo Ignaccolo avrebbe ammesso di essere stato lui ad accoltellare un 28enne, nel pomeriggio dell’1 dicembre a Vittoria nel Ragusano, tra via Firenze e via Cavour. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per la pericolosità sociale. L’uomo avrebbe pronunciato davanti al giudice testuali parole: «Sono stato io ma non avevo intenzione di uccidere».

La vittima – colpita con diversi fendenti agli arti e al torace – dopo l’accaduto sarebbe stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria in prognosi riservata. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo avrebbero trovato solo il 28enne aggredito, ma non Ignaccolo. Quest’ultimo, infatti, sarebbe stato individuato il 3 dicembre – due giorni dopo l’accaduto – con addosso alcuni degli indumenti che corrispondevano a quelli utilizzati per l’accoltellamento. Sui vestiti sarebbero state rilevate anche delle tracce di sangue.