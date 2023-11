Catania: massacrato di botte in piazza Bovio. Tre arresti della polizia per tentato omicidio

La polizia di Catania ha arrestato due colombiani, rispettivamente di 24 e 28 anni, e una donna di 24 anni, finita ai domiciliari, perché ritenuti gli autori del tentativo di omicidio aggravato nei confronti di un uomo, originario del Marocco, che fu massacrato di botte a Catania, nei pressi di piazza Bovio, intorno alle 5,30 del mattino del 24 settembre scorso per futili motivi. Dietro i fatti ci sarebbero state diversità di vedute in merito alla musica diffusa in un locale. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

Le indagini hanno preso spunto da più segnalazioni giunte nell’immediatezza dei fatti da parte di cittadini residenti nella zona. Gli investigatori sono risaliti agli indagati sulla scorta delle dichiarazioni e delle minuziose descrizioni rese dalle persone presenti sui luoghi, dall’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dall’analisi del traffico telefonico di alcune utenze. Secondo quanto accertato, la vittima è stata presa a calci e pugni al volto fino a farla cadere per terra e poi è stata pestata ancora e colpita anche con del vetro spezzato. La vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico.