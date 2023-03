Palermo: giovane accoltellato durante una rissa, è grave. Si indaga per tentato omicidio

Avrebbe dovuto essere un chiarimento per una relazione finita tra due fidanzati e, invece, si è trasformata in una rissa tra ex parenti e amici con un giovane ricoverato in ospedale in gravi condizioni ferito con due coltellate al fianco. L’episodio è avvenuto la notte scorsa nel quartiere Tommaso Natale di Palermo dove alcuni ragazzi, tra i 18 e i 19 anni, compresi l’ex fidanzato e il fratello della ex ragazza, hanno avuto una discussione. Dalle parole, si è passati presto ai gesti. Nel mezzo della rissa è finito uno dei giovani che aveva accompagnato un contendente. Due fendenti lo hanno raggiunto al fianco. Subito soccorso dal personale medico del 118 che è intervenuto sul posto, il giovane ferito è stato portato nell’ospedale palermitano di Villa Sofia dove, stando a quanto si apprende finora, le sue condizioni sono gravi. Sul tentativo di omicidio indaga la squadra mobile della questura.