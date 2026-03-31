Gela

Tentato omicidio a Gela: ferito un 20enne, arrestato coetaneo

31/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tentato omicidio ieri sera a Gela dove un ragazzo di 20 anni, è stato accoltellato al culmine di una lite, davanti un bar, nel quartiere Caposoprano. Il giovane è stato ferito al fianco e all’addome. Da solo si sarebbe recato in ospedale che dista poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione. Dopo le prime cure, i sanitari hanno disposto il trasferimento al Cannizzaro di Catania. In nottata, gli agenti del commissariato di Gela, hanno arrestato il presunto autore del gesto. Si tratta di un 22enne con precedenti per rissa e porto d’armi. Le indagini sono coordinate dalla procura di Gela.

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