Corruzione all’Asp di Palermo: patteggia un ex direttore di dipartimento

28/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

L’ex direttore del dipartimento socio-sanitario dell’Asp di Palermo Francesco Cerrito patteggia una pena a tre anni e sei mesi per l’accusa di corruzione. Il dirigente dell’azienda sanitaria era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile insieme al commercialista ed ex presidente della Samot, Mario Lupo, mentre riceveva dei soldi dentro una bomboniera nel parcheggio dell’Asp, in via Pindemonte.

Corruzione all’Asp di Palermo: patteggia Francesco Cerrito

Sarebbero state sei le dazioni di denaro che lo stesso Cerrito ha ammesso di avere avuto in cambio di agevolazioni nelle pratiche di liquidazione del denaro per la Samot. C’era stato un primo tentativo di patteggiamento, ma nonostante il parere positivo della procura, la gip Marta Maria Bossi aveva ritenuto la pena di tre anni congrua per il reato commesso. Lupo ha chiesto l’abbreviato condizionato ad acquisire nuovi elementi di prova che dimostrino che non ci sia stato alcun patto corruttivo.

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