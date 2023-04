Francofonte, sparò a un uomo sul calesse in piena pandemia: in carcere per tentato omicidio

Un pregiudicato 50enne di Francofonte (in provincia di Siracusa) è stato arrestato per il tentato omicidio di un uomo di 43 anni avvenuto nel 2020, in piena pandemia. La vittima, a bordo del suo calesse nella zona Passaneto della cittadina del Siracusano, era stata raggiunta al torace da diversi colpi d’arma da fuoco alla testa e al braccio. A sparare sarebbero stati in tre. Dalle indagini era poi emerso che il movente era da ricondurre a contrasti sentimentali tra componenti delle famiglie coinvolte. L’autore, sottoposto a fermo di indiziato di delitto lo stesso giorno dei fatti, era poi stato liberato in attesa del provvedimento definitivo. Che adesso è arrivato dalla procura della Corte d’Appello di Catania: il 50enne dovrà scontare la pena di sei anni di reclusione per tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma da fuoco. Per questo è stato portato nel carcere di Brucoli dove sconterà la condanna in regime della semilibertà. Gli altri due uomini coinvolti nell’agguato si trovano già in carcere.