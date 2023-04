Tentò di uccidere l’ex marito della compagna, 42enne finisce in carcere

I carabinieri di Campobello di Mazara (in provincia di Trapani) hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni a seguito di un ordine di carcerazione, emesso dalla procura di Marsala, per i reati di tentato omicidio e furto aggravato. L’uomo deve scontare quattro anni e nove mesi per il tentato omicidio dell’ex marito della sua compagna. Nel 2017, l’uomo ha provato ad ammazzarlo lanciandogli dal tetto di casa un grosso mattone di tufo. Colpita, la vittima comunque non ebbe gravi conseguenze. Sempre dall’alto, il 42enne aveva continuato a lanciare altri oggetti fino a quando era stato bloccato dai militari che erano intervenuti sul posto dopo essere stati allertati. Il 42enne è stato portato nel carcere Pietro Cerulli di Trapani.