Termini Imerese, un cuoco ha accoltellato un cameriere

Tentato omicidio la scorsa notte a Termini Imerese (nel Palermitano) dove un cuoco ha accoltellato un cameriere. Adesso l’uomo è accusato di tentato omicidio. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il ferimento sarebbe avvenuto nel corso di una lite nel ristorante giapponese Gohan in via Garibaldi. Il cuoco avrebbe sferrato una coltellata a un cameriere 27enne di origine marocchina. La vittima è stata trasportata al Pronto soccorso all’ospedale Cimino a bordo di una ambulanza con gli operatori sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Stando a quanto emerso, il taglio al collo non avrebbe rescisso la vena giugulare. Dopo il ferimento, il cuoco è fuggito via. Sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le ricerche. Alla fine, dopo qualche ora, il cuoco si è costituito e adesso si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.