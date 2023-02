Tentato omicidio a colpi di arma da fuoco in strada nel Catanese. Indagini in corso

Un uomo di 51 anni è stato gravemente ferito con colpi di arma da fuoco davanti a un circolo privato ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. La sparatoria è avvenuta in strada nel tardo pomeriggio di oggi. La vittima è stata portata nell’ospedale di Acireale dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni, al momento, sono definite molto delicate. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Acireale e del comando provinciale che non escludono alcuna pista. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta.