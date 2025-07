Tentata violenza sessuale al Foro Italico di Palermo: «Era impaurita e affannata, le abbiamo dato aiuto»

Una turista svizzera ha rischiato di essere violentata al Foro Italico a Palermo. Un giovane all’altezza dei Porta dei Greci è riuscito a bloccare la turista e la stava aggredendo. La giovane, come racconta il Giornale di Sicilia, è riuscita a liberarsi e ha riportato dei lividi. L’aggressione sarebbe avvenuta la notte tra il 6 e il 7 luglio nella zona dove due anni fa fu violentata da un gruppo una giovane dopo avere trascorso una serata alla Vucciria. Per quella violenza di gruppo i sette ragazzi sono stati condannati.

La turista svizzera ha denunciato di essere stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di un uomo di origine nordafricana. La ragazza sarebbe riuscita a fuggire e si sarebbe messa in salvo grazie all’intervento dei due gestori (Paolo Messina e Gaetana Zocco) di un camioncino di street food della zona, il Santa Rosalia. «La ragazza si è buttata su di me – racconta la donna – mi diceva “Maman, maman“. Io non la capivo, era affannata, aveva gli occhi impauriti e mi stringeva il braccio. Cercavo di darle aiuto, di capire cosa fosse successo. Con me c’erano alcune persone: le abbiamo dato dell’acqua, tremava come una foglia». L’aggressore avrebbe raggiunto la vittima ma, vedendo altre persone, si sarebbe allontanato. La ragazza è stata portata in ospedale dove è stato attivato il protocollo dedicato alle donne vittime di violenza sessuale.