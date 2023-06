Trapani, simulano la chiusura della banca e picchiano un dipendente per tentare una rapina

Quattro persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile per una tentata rapina alla filiale della banca Affide di Trapani. Un episodio avvenuto nel febbraio del 2022 e adesso arrivato a conclusione. Tre arresti sono avvenuti a Palermo – due uomini sono finiti in carcere e uno ai domiciliari – il quarto uomo, anche lui sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato a Marsala (nel Trapanese). La vicenda risale all’1 febbraio dello scorso anno quando tre persone con il volto coperto hanno immobilizzato e aggredito un dipendente che stava entrando in banca nel pomeriggio. La reazione della vittima ha disorientato i tre rapinatori, che sono scappati a bordo di una Fiat Panda che è stata abbandonata poco dopo e, in seguito, è stato scoperto che fosse stata rubato. Sarebbero stati in tre a picchiare il dipendente mentre il quarto avrebbe fatto da palo fuori. Ad aggiungere ulteriori tasselli all’accaduto anche un’impronta rilevata dalla polizia scientifica su un foglio appeso da uno dei rapinatori all’ingresso della banca per simularne la chiusura.