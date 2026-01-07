Foto di Poste Italiane

Tentata rapina alle poste di Gravina di Catania: sistemi di sicurezza sventano il colpo

07/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tentata rapina alle poste di Gravina di Catania, nel tardo pomeriggio del 5 gennaio, in via Giovanni Strano. Il colpo è stato sventato grazie ai sistemi di sicurezza e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, allertate dalla Situation Room di Genova, la centrale operativa di Poste Italiane attiva 24 ore su 24.

Tentata rapina alle poste, il blitz e l’arresto dei malviventi

Le segnalazioni partite dal pulsante rapina hanno permesso un intervento immediato di carabinieri e polizia. I due malviventi, già sotto osservazione, sono stati fermati in flagranza mentre tentavano di introdursi nell’ufficio attraverso una porta di emergenza durante le operazioni di caricamento dell’ATM.

Sicurezza avanzata e prevenzione

Determinanti gli investimenti di Poste Italiane in tecnologie di protezione: casseforti temporizzate, sportelli con rollercash, sistemi antieffrazione sugli ATM e una capillare rete di videosorveglianza con oltre mille telecamere dotate di videoanalisi predittiva. Misure che, insieme alla collaborazione con le forze dell’ordine, hanno contribuito a ridurre in modo significativo i tentativi di rapina e a garantire standard di sicurezza sempre più elevati.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, guide in sciopero ed escursioni al fronte lavico sospese
Leggi la notizia

Tentata rapina alle poste di Gravina di Catania, nel tardo pomeriggio del 5 gennaio, in via Giovanni Strano. Il colpo è stato sventato grazie ai sistemi di sicurezza e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, allertate dalla Situation Room di Genova, la centrale operativa di Poste Italiane attiva 24 ore su 24. Tentata rapina alle […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Oroscopo di gennaio 2026
di

Inizia gennaio a caratterizzare questo 2026 che sembra portare tanto, anche in termini di oroscopo. Non sarà un mese noioso, portando anzi cambi planetari massivi. Prima dal Capricorno, magnificando i colleghi segni di terra Toro e Vergine. Poi, dopo il 20, sarà la volta dei segni d’aria, quando il sorprendente Acquario scatenerà mille novità felici […]

Oroscopo 2026: la classifica dei segni zodiacali
di

C’era da aspettarselo: a dominare, nell’oroscopo del 2026, sono due segni di fuoco, protagonisti del nuovo anno. Grazie a Giove, pianeta del Sagittario, che transiterà in Leone, accendendo un trigono di fuoco da fare invidia. Ma il cielo sa essere generoso: per questo, sul podio, troviamo anche i Gemelli. Che dovranno attendere e faticare ancora un po’ ma […]

Business in chiaro

Bando Sicilia efficiente per le imprese: per un vero risparmio in bolletta, senza inseguire la burocrazia
di

Bollette che pesano. Nelle case, così come nelle aziende. Nel secondo caso, però, la buona notizia è che si può approcciare il tema dei costi energetici in modo diverso: da voce scomoda a lungimirante strategia per molte imprese siciliane. Grazie all’uso di strumenti come il bando Sicilia efficiente, che prevede contributi a fondo perduto per […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze