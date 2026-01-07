Foto di Poste Italiane

Tentata rapina alle poste di Gravina di Catania, nel tardo pomeriggio del 5 gennaio, in via Giovanni Strano. Il colpo è stato sventato grazie ai sistemi di sicurezza e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, allertate dalla Situation Room di Genova, la centrale operativa di Poste Italiane attiva 24 ore su 24.

Tentata rapina alle poste, il blitz e l’arresto dei malviventi

Le segnalazioni partite dal pulsante rapina hanno permesso un intervento immediato di carabinieri e polizia. I due malviventi, già sotto osservazione, sono stati fermati in flagranza mentre tentavano di introdursi nell’ufficio attraverso una porta di emergenza durante le operazioni di caricamento dell’ATM.

Sicurezza avanzata e prevenzione

Determinanti gli investimenti di Poste Italiane in tecnologie di protezione: casseforti temporizzate, sportelli con rollercash, sistemi antieffrazione sugli ATM e una capillare rete di videosorveglianza con oltre mille telecamere dotate di videoanalisi predittiva. Misure che, insieme alla collaborazione con le forze dell’ordine, hanno contribuito a ridurre in modo significativo i tentativi di rapina e a garantire standard di sicurezza sempre più elevati.