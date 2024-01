Floridia, pretende soldi dal macellaio e lo minaccia con un coltello. Ai domiciliari una 33enne

Foto di Javier Lastras

I carabinieri della tenenza di Floridia, in provincia di Siracusa, hanno arrestato e messo ai domiciliari una 33enne gravemente indiziata di tentata rapina. Nei giorni scorsi la donna si è presentata in una macelleria del luogo e ha preteso denaro dal titolare, ma al rifiuto la 33enne ha afferrato un coltello dal banco e ha minacciato l’uomo. La reazione istintiva del commerciante, che non ha esitato a opporsi alla minaccia, ha fatto fuggire la donna. I riscontri investigativi immediatamente acquisiti dai militari, anche attraverso l’analisi dell’impianto di videosorveglianza, hanno trovato piena corrispondenza con quanto denunciato dalla vittima del reato e permesso di costruire la vicenda.