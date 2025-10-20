Tentano di rubare 300 pannelli fotovoltaici. Arrestati 5 giovani a Ficarazzi

20/10/2025

Tentano di rubare 300 pannelli fotovoltaici, ma vengono arrestati in flagranza di reato. Si tratta di cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti provenienti da Villabate, nel Palermitano. I tre, accusati di furto aggravato, sono già noti alle forze dell’ordine. L’operazione dei carabinieri di Bagheria è scattata grazie alla segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, che ha avvertito i colleghi perché insospettito dai movimenti sospetti all’interno di un deposito di materiali di una ditta locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di sorprendere i cinque malviventi, mentre cercavano di impossessarsi di oltre 300 pannelli fotovoltaici, del valore stimato di circa 30.000 euro.

Mentre tentano di rubare i pannelli fotovoltaici, i ladri hanno distrutto gli imballaggi e caricato la refurtiva su un rimorchio appositamente predisposto per il trasporto. Nonostante il tentativo di fuga, i cinque sono stati arrestati. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per tutti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

tentano di rubare pannelli fotovoltaici, caserma dei carabinieri di bagheria

