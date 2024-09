Catania, tenta di spingere la madre giù dal quinto piano e ferisce la sorella di dieci anni

Avrebbe afferrato la madre per i fianchi tentando di lanciarla dalla finestra della cucina della loro casa al quinto piano di una palazzina del quartiere Librino di Catania. La 26enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti verso i familiari, minacce gravi e lesioni. È stata la vittima – una donna di 47 anni – a raccontare l’accaduto ai militari che sono stati chiamati dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove era arrivata insieme all’altra figlia di dieci anni, anche lei vittima di un’aggressione.

La 47enne ha riferito ai carabinieri delle violenze subite da parte della figlia di 26 anni. Stando al racconto della donna, l’ultimo episodio sarebbe avvenuto il giorno prima quando la figlia l’avrebbe aggredita con schiaffi e pugni, tentando poi di spingerla giù dalla finestra della cucina, al quinto piano, afferrandola per i fianchi. A fermarla sarebbe stata la sorellina di appena dieci anni che, per difendere la madre, è stata ferita. Sono stati alcuni vicini di casa a chiedere l’intervento di un’ambulanza che ha portato entrambe in ospedale. Per la 26enne, portata in caserma, è scattato il divieto di avvicinamento alle persone offese.