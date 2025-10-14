Catania, tenta furto in chiesa: parroco lo insegue e lo consegna alla polizia

14/10/2025

La polizia ha arrestato un 38enne catanese per tentato furto all’interno di una chiesa situata nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù, a Catania. L’allarme è scattato grazie alla segnalazione del parroco, che ha chiamato la linea di emergenza. Il sacerdote lo ha sorpreso mentre rovistava tra gli oggetti personali dei fedeli e nei cassetti degli uffici parrocchiali.

Il parroco lo insegue e lo blocca fino all’arrivo della polizia

Una volta scoperto, il 38enne – già noto per precedenti reati contro il patrimonio – è fuggito è stato inseguito dal sacerdote che è riuscito a bloccarlo fuori dalla chiesa. Pochi istanti dopo, gli agenti delle moto volanti sono arrivati sul posto, prendendo in consegna il ladro.

Arresto convalidato e misura cautelare per l’indagato

La scena del tentato furto in chiesa a Catania è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite dagli agenti insieme alle querele delle vittime. Dopo l’arresto il 38enne è stato messo ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

