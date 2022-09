Tenta di uccidere a coltellate il vicino dopo una lite per i terreni. Arrestato un uomo di 66 anni

Con vistose ferite da taglio in diverse parti del corpo, soprattutto al volto e al collo, un uomo di 66 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri di Adrano. Soccorso dai militari che hanno allertato un’ambulanza, è stato ricoverato nell’ospedale di Biancavilla. Dalle indagini è emerso che l’uomo sarebbe il proprietario di alcuni appezzamenti di terreno in contrada Irveri nel territorio di Adrano. E che, proprio poco prima, avrebbe avuto un diverbio con il padrone delle campagne vicine, un 66enne di Biancavilla.

Stando a quanto ricostruito finora, la discussione sarebbe nata in seguito a questioni sui confini dei fondi. Da questo sarebbe scaturite una lite durante la quale, il vicino avrebbe ferito l’uomo con diverse coltellate utilizzando un coltello da cucina. L’aggressore è stato trovato dai carabinieri nella sua abitazione con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue e in possesso dell’arma utilizzata. Il 66enne è stato arrestato per il reato di tentato omicidio aggravato ed è stato portato nella casa circondariale di Noto, nel Siracusano. Intanto, il ferito è stato dimesso dall’ospedale di Biancavilla con una prognosi di dieci giorni.