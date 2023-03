Elezioni comunali, l’ennesimo tavolo (non del tutto) definitivo del centrodestra

L’ennesimo tavolo convocato come definitivo del centrodestra per le elezioni amministrative di maggio, alla fine non lo è stato. Almeno, non del tutto. Durante la riunione dei coordinatori regionali del centrodestra, l’accordo è stato trovato per Ragusa, Siracusa e Trapani. Un altro nulla di fatto – con un rinvio a mercoledì pomeriggio – invece, per le Comunali di Catania. Durante l’ennesimo incontro attorno al tavolo, è stata ribadita «la volontà di comporre un quadro armonioso tra i partiti del centrodestra e arrivare a una sintesi politica unitaria che rispetti la dignità politica di tutte le componenti e vada oltre le Amministrative, con una visione strategica della politica in Sicilia». Intanto, la convergenza sulle candidature a sindaco è stata trovata a Ragusa con Giovanni Cultrera (Civico), a Siracusa con Ferdinando Messina (Forza Italia) e a Trapani con Maurizio Miceli (Fratelli d’Italia).