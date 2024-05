Tassi in calo, finanziamenti più vantaggiosi anche in Sicilia

Ripartono i consumi grazie ai finanziamenti più vantaggiosi. Infatti, il calo dei tassi di interesse su prestiti personali e cessione del quinto di stipendio e pensione spinge le famiglie della Sicilia, come del resto d’Italia, a fare lavori di ristrutturazione di casa o a comprare elettrodomestici, mobili, dispositivi elettronici, auto, moto o una barca. Così come rivolgersi a una banca o una società finanziaria per avere finanziamenti per liquidità o consolidamento debiti, per un viaggio o per il matrimonio. E un radar della convenienza per trovare le offerte che fanno risparmiare sulla rata mensile è PrestitiOnline.it, il comparatore gratuito e digitale che mette a confronto i preventivi online sulla base di pochi dati inseriti dall’utente.

Prestito personale e cessione del quinto: tassi in discesa

In attesa che la Banca centrale europea, a giugno, tagli il costo del denaro, come è probabile se l’inflazione non ricomincerà a correre verso l’alto, le rilevazioni trimestrali sui tassi medi di PrestitiOnline.it fotografano una discesa, con i mercati che di fatto anticipano la sforbiciata dell’istituto centrale di Francoforte.

Ad aprile 2024 il tasso medio per i prestiti personali si è attestato all’8,73% (nel primo trimestre dell’anno era all’8,91%, nel quarto trimestre 2023 al 9,02%). Andamento verso il basso anche per i tassi medi della cessione del quinto per i pensionati: 7,72% ad aprile 2024, 7,76% nel primo trimestre 2024, 7,84% nell’ultimo trimestre 2023. Diminuzione registrata anche per la cessione del quinto dei dipendenti privati: 7,33% ad aprile, 7,43% nel primo trimestre 2024, 7,38% nell’ultimo trimestre 2023. Giù anche il tasso medio della cessione del quinto per i dipendenti pubblici: 5,73% ad aprile 2024 contro il 5,88% nel primo trimestre 2024.

Restringendo il focus sulla Sicilia, dai dati raccolti da PrestitiOnline.it emerge che l’importo medio dei prestiti personali erogati negli ultimi dodici mesi nelle nove province dell’isola è di 11.728 euro. Mentre, per quanto riguarda la cessione del quinto, l’importo medio erogato negli ultimi dodici mesi in Sicilia è di 22.748 euro.

Liquidità e consolidamento debito trainano i prestiti

Prendendo in considerazione i prestiti erogati per finalità, sulla base delle rilevazioni trimestrali effettuate da PrestitiOnline.it, risulta che ad aprile 2024, nei primi tre posti di questa speciale graduatoria, ci sono la liquidità con il 27,5%, il consolidamento debiti con il 23,2% e l’acquisto di un’auto usata con il 15%. Seguono poi la ristrutturazione della casa con il 10,3% e l’arredamento con l’8,3%.

Per quanto concerne, gli importi medi dei prestiti erogati per finalità, ad aprile 2024 si segnalano 18.600 euro per il consolidamento debiti, 15.800 euro per l’acquisto di un’auto nuova o a km zero e 13.400 euro per la ristrutturazione casa. L’importo medio generale è invece di 11.400 euro. La durata media dei prestiti erogati è di quasi 5 anni e mezzo (5,36 anni per la precisione), mentre coloro che ottengono un prestito hanno un’età media di 46,8 anni.

Ad aprile 2024, secondo PrestitiOnline.it, le cessioni del quinto erogate sono per il 39,3% a dipendenti pubblici, subito dietro i dipendenti privati con il 37,2% e poi i pensionati con il 23,5%. La durata media delle cessioni del quinto è di 8,2 anni, mentre l’importo medio erogato è di 20.900 euro.

Prestito e cessione del quinto: come risparmiare sulla rata mensile

Il segreto per risparmiare sulla rata mensile di un prestito personale o della cessione del quinto di stipendio o pensione è il confronto delle offerte. Inserendo pochi dati e compilando un form digitale, uno strumento come il comparatore di PrestitiOnline.it permette gratuitamente di confrontare tra loro numerosi preventivi online allo scopo di riuscire a trovare quello con i tassi di interesse più bassi e, di conseguenza, con l’importo della rata più economico.