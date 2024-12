A Taormina sono stati sequestrati 800 chili di botti detenuti illegalmente

Immagine generata con intelligenza artificiale

Circa 800 chili di botti detenuti illegalmente. A Taormina, in provincia di Messina, in una rivendita di fuochi d’artificio – regolarmente autorizzata e munita di licenza prefettizia – sono stati sequestrati dalla polizia 800 chili di fuochi d’artificio che sarebbero stati detenuti illegalmente. I fuochi sarebbero stati in esubero rispetto al quantitativo autorizzato e sarebbero stati di categoria diversa da quella consentita in licenza. Inoltre la titolare dell’attività commerciale è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente e per l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla normativa in vigore.