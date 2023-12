Taormina, buttano la droga nel water per nasconderla ai carabinieri

Una 38enne e un 19enne sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Taormina (in provincia di Messina) poiché presunti responsabili di produzione ai fini di spaccio di droga. Lo strano viavai nell’abitazione dei due indagati ha attirato l’attenzione dei militari. Una volta entrati, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un vano allestito con una serra, realizzata con pannelli isolanti, lampade termiche per il mantenimento del calore, una tubatura collegata a un impianto idrico per l’irrigazione e del fertilizzante per la semina.

Sono stati anche sequestrati oltre cinque chili di marijuana, 27 piante di cannabis, frammentate in più parti, un bilancino di precisione e oltre 1.200 euro. Lo scarico del water era otturato da parti di piante di cannabis e residui di marijuana, che hanno fatto pensare ai militari che i due stessero cercando di disfarsi del materiale. Gli arrestati sono stati ristretti nella casa circondariale di Messina Gazzi.