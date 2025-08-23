«Non si taglino gli alberi per favorire un supermercato»: la protesta dell’opposizione a Palermo

Le forze di minoranza nel Consiglio comunale di Palermo si oppongono all’abbattimento degli alberi previsto per lunedì e martedì in via Toscana. Grazie a un accesso agli atti, i consiglieri hanno potuto verificare che «non si tratta di alberi malati o pericolanti, bensì di piante che ostacolerebbero il transito di autoarticolati di Lidl. Abbiamo chiesto di ricevere copia della nota ufficiale con cui l’assessore Pietro Alongi, su richiesta dei consiglieri di minoranza, ha disposto la sospensione momentanea dell’abbattimento e, dopo la lettura della documentazione delle sessioni, abbiamo avanzato la richiesta che non si proceda proprio all’ingiustificato abbattimento di alberi».

Le forze di opposizione ricordano all’assessore che «il suo ruolo è garantire la tutela del verde pubblico e non, come sembra emergere, quello di “garantire un più agevole accesso carrabile agli autoarticolati” di un operatore privato. Nel medioevo politico e culturale in cui siamo immersi e sembra condannati, non possiamo accettare ingiustificato e ingiustificabile sacrifico di alberi», concludono i consiglieri di Pd, M5s, Avs, Oso e gruppo misto.

