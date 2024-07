Supermarket della droga in via Capo Passero, sequestrate centinaia di dosi e ricetrasmittenti

La polizia rinviene centinaia di dosi di droga pronte per essere spacciate. La squadra Volanti della questura di Catania ha inferto un duro colpo all’organizzazione criminale che gestisce la piazza di spaccio di via Capo Passero, nel quartiere San Giovanni Galermo. Ancora una volta a dare un prezioso contributo per scovare la base degli spacciatori è stato il cane poliziotto Ares che ha fiutato le centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, sequestrate a carico di ignoti, per un peso di oltre 250 grammi.

Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato bilance di precisione e quattro ricetrasmittente utilizzate dai pusher per comunicare tra loro, soprattutto per segnalare l’arrivo dei poliziotti e darsi alla fuga. Un elemento importante dell’attività svolta dalle Volanti è quello di avere rinvenuto un caricatore di una pistola, segno che gli spacciatori godono della disponibilità di armi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria che, adesso, potrà disporre la distruzione della droga.