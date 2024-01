Stupro di gruppo a Palermo, la vittima querelerà i presunti teste della difesa: «Alcuni venderebbero la madre per soldi»

«Sto procedendo con i miei legali per sporgere una querela contro i testimoni presentati dalla difesa che mi accusano di cose false. Mi fa ridere perché si venderebbero pure la madre certe persone per i soldi». Questo lo sfogo affidato ai social dalla giovane di 19 anni vittima dello stupro di gruppo avvenuto a luglio scorso a Palermo in un cantiere abbandonato del Foro Italico.

«Ma chi me lo fa fare di passare tutto questo? Mi fate schifo. Non ce la faccio più. Pensate che sia bello stare l’estate chiusa in comunità, mentre tutti sono al mare?». Secondo alcune testimonianze raccolte dagli avvocati difensori dei sette imputati per la violenza, tutti arrestati e ancora in carcere, la ragazza sarebbe stata consenziente.