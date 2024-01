Studenti siciliani diventano deputati per due giorni, l’Ars apre le porte ai giovani in stile Onu

Di solito sono cose che si vedono nei film o nelle serie Tv, quando adolescenti americani si impegnano per vincere le loro battaglie dialettiche nella simulazione di una seduta delle Nazioni unite. Adesso sarà realtà anche in Sicilia, grazie all’iniziativa voluta dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e arrivata in porto ad opera di United Network, l’organizzazione associata al dipartimento di Global communication delle Nazioni unite che si occupa di didattica.

I 78 prescelti provengono dal liceo Luigi Pirandello di Bivona e dal Russo di Caltanissetta e nei due giorni previsti occuperanno gli scranni di sala d’Ercole al posto dei deputati l’1 e il 2 febbraio. Proprio come i deputati, i giovani saranno suddivisi in gruppi parlamentari, eleggeranno il loro presidente dell’Assemblea e tenteranno di approvare un disegno di legge sull’attrazione e la permanenza degli studenti universitari in Sicilia. Ovviamente non prima di avere fatto un’adeguata formazione, sedici le ore previste per conoscere le istituzioni e gli ingranaggi della macchina burocratica e amministrativa.

Coinvolta anche la fondazione Federico II, che si occuperà della parte didattico museale del progetto. «Abbiamo preso spunto da quello che ogni anno fanno diverse scuole e così abbiamo deciso di ripetere questo esempio a palazzo dei Normanni per avvicinare i giovani alla politica – dice Galvagno – Vogliamo che le persone si interessino alla Res publica». Tutto si svolgerà seguendo il regolamento dell’Assemblea, alla pari dei veri deputati, si creerà dibattito e i giovani potranno sperimentare in prima persona i processi della vita politica e ciò che sta dietro alla creazione di una norma.