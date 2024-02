Studenti Erasmus aggrediti a Palermo

Disavventura per due studenti belgi a Palermo per il programma Erasmus. I due, che si trovavano in compagnia di una ragazzo palermitano, sono stati aggrediti nella notte mentre si trovavano nel mercato della Vucciria.

in pieno centro, tradizionale luogo di ritrovo della movida. Le vittime hanno chiesto aiuto ai carabinieri, ai quali hanno raccontato di essere stati picchiati. Gli aggressori dopo averli picchiati sono fuggiti, prima avevano tentato di rubare loro i portafogli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per individuare gli autori dell’aggressione. Gli studenti sono stati refertati in ospedale.