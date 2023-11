Stretto di Messina, trasportava la droga nel trolley: arrestato corriere

I finanzieri di Messina hanno sequestrato un chilo e mezzo di hashish e arrestato un uomo durante dei controlli sui mezzi in transito sullo Stretto. La droga era nascosta in un trolley ed era suddivisa in 15 panetti da 100 grammi ciascuno, che riportavano un’etichetta con la scritta Coco. La sostanza era avvolta in tre involucri con più strati di cellophane per cercare di contenere il forte odore. Strategia che si è rivelata vana poiché il cane antidroga ne ha segnalato subito la presenza. Così il corriere, di origini straniere, è stato arrestato in flagranza per traffico di droga ed è stato trasferito in carcere.