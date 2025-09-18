Catania, cinque cavalli trovati in una stalla abusiva a San Cristoforo

18/09/2025

Tre buste di cocaina sequestrate e un 34enne, proprietario di cinque cavalli, denunciato per maltrattamento di animali. Sono gli esiti dei controlli effettuati dalla polizia nel quartiere San Cristoforo di Catania. Pattugliando via Mulini a vento, in prossimità di un terreno in stato di abbandono, i cani antidroga Maui e Ares hanno segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’ispezione, in effetti, i poliziotti hanno scoperto che, dentro una cisterna di plastica, c’era un sacchetto nero con dentro tre buste per il sottovuoto piene di cocaina (per un peso complessivo di circa 300 grammi). La droga è stata sequestrata per essere inviata ai laboratori della polizia scientifica per l’attività di analisi da parte degli operatori esperti.

Durante il controllo della zona, gli agenti hanno notato un cavallo e hanno richiesto l’intervento anche del personale medico del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania. Nel frattempo, hanno scoperto la presenza di altri quattro cavalli all’interno di un manufatto in lamiera, dal quale proveniva un forte odore di letame. Poco dopo, sul posto, si è presentato il gestore della stalla abusiva – un 34enne catanese pregiudicato – che ha confermato di essere il proprietario di tutti i cavalli, ma di non avere ancora provveduto a registrarli all’anagrafe equina. Durante il controllo sono emerse numerose irregolarità. La stalla è risultata priva sia del codice aziendale che dei requisiti necessari per ottenerlo.

La struttura precaria in lamiera, infatti, è apparsa non idonea a garantire il benessere degli animali, sia per le alte temperature estive, che rendono invivibile l’ambiente, sia per la mancanza del beverino automatico. Per questi motivi, i poliziotti hanno denunciato l’uomo per maltrattamento di animali. Il medico veterinario dell’Asp ha contestato al 34enne sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 17mila euro. Nello specifico, 2000 euro per la mancanza della prescritta vaccinazione per anemia infettiva, 1500 euro per la mancanza del codice stalla e 13.500 euro per la mancata identificazione del sito e dei cavalli. Lo stesso medico, inoltre, ha sottoposto a vincolo sanitario i cinque cavalli, affidandoli al proprietario con l’obbligo spostarli in un luogo idoneo e provvisto di codice aziendale.

