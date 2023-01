Ss 117 bis, incidente mortale a Caltagirone. Tratto chiuso al traffico

È di una persona morta – una donna della provincia di Ragusa – e di cinque feriti il bilancio di uno scontro frontale tra due veicoli che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 117 bis Centrale sicula Gela-Piazza Armerina, nel territorio di Caltagirone, in provincia di Catania. La vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un camion. Al momento, il tratto interessato dal sinistro – al chilometro 70 – è chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Per questo motivo, temporaneamente il traffico viene deviato lungo la viabilità limitrofa da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i carabinieri di Mazzarino e i vigili del fuoco del distaccamento di Gela per i rilievi del caso e gli operatori dell’Anas per le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. I cinque feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltanissetta e Caltagirone.