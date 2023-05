Multisport Catania pulisce piazzale Candido Cannavò. «Spettacolo imbarazzante per la città»

Più di trenta sacchi di spazzatura raccolti in poche ore di lavoro. Questo il risultato dell’iniziativa promossa ieri pomeriggio dalla società di triathlon Multisport Catania insieme al Catania Running club. Atleti e simpatizzanti si sono ritrovati, come già avvenuto in passato, nell’area di piazzale Candido Cannavò, nei pressi di piazza Galatea. Zona che di giorno si trasforma in parcheggio abusivo di auto e che la sera ospita diversi paninari con centinaia di avventori. A fare da cornice c’è sempre una grande quantità di spazzatura ed è per questo motivo che le società, in collaborazione con il consorzio Gema, hanno deciso di ripulire l’area spingendosi fino alla zona di piazza Europa.

«Cerchiamo solamente di fare rumore e sensibilizzare i cittadini – scrive Giovanni Di Salvatore – Facciamo anche un appello alle altre squadre della città, di qualsiasi sport, affinché scelgano una piazza ,uno slargo o una via da pulire, così da dare il buon esempio! Catania e i catanesi devono cambiare. Dentro il parco giochi dei bambini (inaugurato da poco, ndr) ho visto scene imbarazzanti! Pannolini sporchi, salviettine , interi sacchi di spazzatura appesi alla staccionata. Abbiamo lasciato tutto pulito ma chissà per quanto tempo resterà così».