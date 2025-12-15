Randazzo, sporco un bar del centro: multa per il titolare

Un bar del centro di Randazzo (in provincia di Catania) è stato trovato sporco. La sporcizia, in particolare sul piano di lavoro, e altre irregolarità sono state riscontrate dai Nas durante un controllo. Alla fine di tutte le verifiche, per il titolare è stata elevata una sanzione.

Il bar sporco a Randazzo

Nel corso di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare, il personale del nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Catania ha eseguito un controllo in un bar del centro. Per le verifiche dell’attività commerciale, gestita da un uomo del posto di 68 anni, i Nas sono stati supportati dai carabinieri della stazione di Randazzo.

Le irregolarità riscontrata durante l’ispezione

L’ispezione da parte delle forze dell’ordine ha permesso di accertare diverse irregolarità. Alcune riconducibili alla violazione delle disposizioni del regolamento CE 852/2004 e del decreto legislativo 193/2007. Ovvero è stata rilevata la conservazione promiscua degli alimenti, in contrasto con i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal regolamento europeo. Che impone la separazione e la corretta gestione dei prodotti per prevenire contaminazioni. È stata inoltre riscontrata la scarsa pulizia dei piani di lavoro che, invece, devono essere sempre mantenuti in condizioni igieniche adeguate.

La multa per il titolare

I carabinieri hanno anche constatato la presenza di umidità nei locali. Una condizione non conforme agli obblighi di mantenere gli ambienti in buono stato di conservazione per evitare condizioni favorevoli alla proliferazione batterica. Infine, il proprietario del bar del centro di Randazzo non aveva il manuale di autocontrollo Haccp. Un documento indispensabile per garantire la tracciabilità delle procedure di sicurezza alimentare. Per tutti questi motivi, al termine delle verifiche, è stata elevata una sanzione amministrativa di 2000 euro. E sono state impartite prescrizioni per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.