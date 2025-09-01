Spari a salve davanti al museo Salinas di Palermo: identificato e denunciato l’autore

Foto di museo Archeologico Regionale Antonino Salinas

A Palermo un uomo ha esploso diversi colpi di pistola in pieno giorno davanti al museo archeologico regionale Antonino Salinas, in piazza Olivella. L’episodio, avvenuto sabato scorso, ha destato preoccupazione tra i passanti. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore del gesto, che è stato denunciato. La pistola utilizzata è risultata essere a salve