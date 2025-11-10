Catania, spari contro un panificio nella notte

10/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Spari nella notte contro un panificio di via Plebiscito a Catania. I colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrina dell’esercizio commerciale. Nella zona, di recente, altre attività commerciali erano state prese di mira.

Spari contro un panificio in via Plebiscito

I fori sono rimasti sulla vetrina del panificio. Mentre a terra, sull’asfalto, gli agenti della polizia hanno trovato dei bossoli. Secondo quanto emerso finora, l’attività commerciale – che si trova al numero civico 190 di via Plebiscito – sarebbe di un giovane (classe 1986) di origine albanese. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, per individuare chi ha sparato e anche per capire se ci sia un legame con gli episodi precedenti già avvenuti nella stessa zona. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.

Gli episodi precedenti

Alla fine del mese di ottobre, prima dell’episodio di stanotte che ha interessato il panificio, altri spari erano stati esplosi contro le vetrine e le saracinesche di altri esercizi commerciali di via Plebiscito a Catania. Dei colpi d’arma da fuoco erano erano stati sparati contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Appena due giorni dopo, sempre lungo via Plebiscito, i colpi erano stati contro un ristorante-trattoria, all’angolo con via Lago di Nicito.

