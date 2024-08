Spara per strada ad Adrano e Biancavilla dopo una lite: arrestato un 56enne

Un 56enne di Adrano (in provincia di Catania), residente in Germania, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, è stato arrestato per il reato di minacce e porto abusivo di armi. È stata una segnalazione ad avvertire i carabinieri che in via dei Cappuccini c’era un uomo che stava sparando dei colpi di arma da fuoco.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato un giovane terrorizzato che li ha informati che poco prima, un suo conoscente alla guida di una Bmw passando sotto la sua abitazione aveva sparato dei colpi in direzione del portone di ingresso di casa sua. Arrivati davanti all’immobile, però, i carabinieri non

hanno trovato nessun foro di proiettili. Dalla ricostruzione dei fatti e dalle testimonianze acquisite, però i carabinieri hanno scoperto che l’autista del Bmw, circa mezz’ora prima, aveva già esploso alcuni colpi di pistola in aria in piazza Collegiata a Biancavilla, incutendo il terrore a un gruppo di ragazzi – tra cui anche il 25enne – con i quali aveva avuto poco prima una banale lite verbale.

Gli investigatori hanno rintracciato un 56enne, a poche centinaia di metri dall’abitazione del giovane, fermo sul margine della strada a bordo della Bmw al posto di guida. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato infilata nella cintura dei pantaloni una pistola a salve (motivo per cui non c’erano fori) – marca Bruni modello 92Fs calibro 8 millimetri – con caricatore e cinque colpi. Tra i sedili posteriori, è stata poi trovata anche una carabina marca Voere, mentre sul sedile anteriore lato passeggero, a portata di mano, un coltello svizzero con lama lunga 3,5 centimetri e un bastone di legno.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Le armi e gli oggetti atti a offendere sono stati sequestrati.