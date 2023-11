Lentini, il 19enne che gambizzò un uomo per la festa di Sant’Alfio ha patteggiato: «Mi ero sentito umiliato»

Si sarebbe «sentito umiliato» e, per questo, si sarebbe procurato una pistola e avrebbe esploso diversi colpi contro un 30enne durante la festa di Sant’Alfio a Lentini, in provincia di Siracusa, a maggio. Il 19enne Lorenzo Anello, che fu individuato tramite la visione di alcuni immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze di alcune persone che avevano assistito alla scena, ha patteggiato la pena di quattro anni e due mesi di reclusione. Il 19enne era stato fermato dodici giorni dopo la gambizzazione per il reato di tentato omicidio.

La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa Carmen Scapellato, già nei giorni scorsi, ne ha disposto la scarcerazione e adesso il giovane si trova agli arresti domiciliari. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 19enne avrebbe sparato mentre c’era lo spettacolo dei fuochi d’artificio – forse per fare in modo che il rumore dei colpi esplosi si confondesse – e mentre il fercolo del patrono stava rientrando in chiesa. Poi si sarebbe dileguato tra i fedeli ancora in processione. La vittima fu subito trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini per le ferite riportate alle gambe.