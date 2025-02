Carini, spara cinque colpi di pistola contro la casa della sorella

Un uomo ha sparato cinque colpi di pistola contro casa della sorella. L’episodio è successo a Carini, in provincia di Palermo. Un 44enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine per detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni e minaccia aggravata, si è presentato davanti casa della sorella accompagnato da un’altra persona (non ancora identificata) che guidava l’auto. Arrivato davanti al palazzo della donna, il 44enne avrebbe richiamato la sua attenzione. Così, la donna è uscita dall’appartamento insieme ai due figli di 18 e tre anni.

Dopo avere chiesto di poter parlare con il marito della sorella, in quel momento assente in casa, il 44enne avrebbe estratto una pistola a tamburo ed esploso cinque colpi, due dei quali ad altezza uomo, che hanno colpito la finestra del bagno al piano terra e la facciata della casa. Subito dopo, l’uomo sarebbe risalito a bordo dell’auto e sarebbe andato via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi, recuperando le due ogive che avevano colpito l’abitazione.

I militari si sono poi messi sulle tracce del 44enne che è stato rintracciato all’interno di un’attività di ristorazione di street food a Monreale, nel Palermitano. Nel coso della perquisizione è stata trovata l’arma con la matricola abrasa utilizzata per la sparatoria: era stata nascosta sotto il sedile dell’auto dal lato del guidatore. I carabinieri hanno trovato all’interno dell’abitacolo della macchina anche 4100 euro. Dentro casa dell’uomo, anche con la collaborazione del cane Vera, sono state rinvenute cartucce di vario calibro, illegalmente detenute e nascoste in camera da letto. Il 44enne è stato arrestato e portato nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria.