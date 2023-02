Siracusa: spara al figlio dopo una lite dentro un ristorante, arrestato

«Mio padre mi ha sparato con una pistola». La denuncia era arrivata dalla stessa vittima che aveva chiamato il numero unico per le emergenze (112) dal ristorante di Siracusa in cui si trovava insieme al genitore. L’episodio risale a 7 gennaio, adesso gli agenti della squadra mobile hanno arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico un siracusano 63enne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, adesso è accusato di minacce aggravate nei confronti del figlio. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, quella sera al ristorante sarebbe scoppiata una violenta lite tra figlio e genitore. Quest’ultimo avrebbe tirato fuori la pistola e avrebbe esploso un colpo prima di scappare.

L’indomani, il 63enne si sarebbe presentato spontaneamente in questura dando anche precise indicazione per fare ritrovare l’arma (una revolver calibro 38) che aveva usato contro il figlio. Dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, è emerso un quadro probatorio che ha consentito alla procura di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa il provvedimento restrittivo per l’uomo.