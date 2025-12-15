Catania, spaccio di droga ed estorsioni: 38 arresti

15/12/2025

Spaccio di droga ed estorsioni a Catania. Su disposizione della procura distrettuale di Catania, più di 250 agenti della polizia stanno dando esecuzione a un’ordinanza cautelare in carcere. Emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania nei confronti di 38 persone straniere di diverse nazionalità. Tutte sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. L’operazione, che ha riguardato soprattutto il quartiere San Berillo del capoluogo etneo, è stata denominata Safe zone.

In aggiornamento.

