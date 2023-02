Spaccio di droga a conduzione familiare. Finiscono nei guai padre, madre e figlio

Padre, madre e figlio con bilancino di precisione, 55 dosi di eroina e il materiale per il confezionamento della droga. È lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri di Palermo nel corso di una perquisizione in un’abitazione allo Zen 2. Il giudice del tribunale ha convalidato gli arresti dei tre, accusati di spaccio, applicando la misura della custodia cautelare in carcere per i due uomini e l’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Palermo per la donna.