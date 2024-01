Catania, la droga venduta facendo la spola tra chioschi e bar del quartiere

Un pregiudicato catanese di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è accusato di avere predisposto un redditizio traffico di droga nel quartiere Picanello di Catania dove avrebbe fatto la spola tra i vari bar e i diversi chioschi per consegnare la sostanza stupefacente ai clienti con ci avrebbe già preventivamente concordato il prezzo.

Stando a quanto hanno ricostruito i militari nel corso delle indagini, il 46enne avrebbe messo a punto un preciso modus operandi che avrebbe seguito sempre uguale. Un sistema di vendita ben consolidato, che avrebbe previsto un primo contatto con i clienti, già conosciuti, all’esterno delle attività commerciali per la contrattazione del prezzo rispetto al quantitativo di droga da consegnare. In una seconda fase, sarebbe tornato a piedi a casa – in via Fontanelle – per andare a prendere la sostanza stupefacente che il cliente aveva ordinato. Con la merce, il 46enne sarebbe tornato poi nel luogo del primo incontro per la consegna. Il tutto sarebbe durato pochi minuti durante i quali, per passare inosservato e svincolarsi più facilmente in caso di inseguimento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sempre preferito spostarsi a piedi.

Dopo un servizio di osservazione all’esterno di un bar di Picanello, i carabinieri sono intervenuti con due squadre e hanno tenuto il 46enne sotto controllo per tutto il tempo delle trattative con alcuni acquirenti. Una volta sganciatosi per andare a recuperare lo stupefacente, è stato pedinato per le vie del quartiere, fino a quando, a pochi metri da casa, un attimo prima di aprire la porta, è stato bloccato dai militari che hanno anche perquisito l’immobile. Nascosta all’interno di un mobile del soggiorno è stata trovata una busta di plastica di colore bianco, con dentro una pietra di cocaina del peso di 20 grammi, altre 20 dosi di cocaina già pronte per essere spacciate e un panetto di hashish del peso di 100 grammi con la scritta Nicole Kush 120U+. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, il 46enne è stato arrestato ed è finito ai domiciliari.