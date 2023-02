Pachino, arrestato 29enne trovato in auto con mezzo chilo di hashish

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dagli agenti di Pachino (in provincia di Siracusa) per detenzione e spaccio di hashish. Durante i controlli è stato arrestato l’uomo trovato con addosso cinque panetti di droga. Il 29enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato in contrada San Lorenzo a bordo di un’auto insieme a un uomo alla guida, anch’esso già noto agli investigatori perché avrebbe frequentato ambienti malavitosi.

Al momento del controllo, il 29enne avrebbe tentato di scappare per nascondere mezzo chilo di hashish. Fermato, è stato posto agli arresti domiciliari. Denunciato anche il conducente dell’auto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nella stessa cittadina della zona sud del Siracusano, è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 7,65 con un caricatore rifornito di sette cartucce in un complesso di case popolari. L’arma, che è risultata rubata dallo scorso anno a Pachino, è stata sequestrata.