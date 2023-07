Giarre: carabinieri entrano dalla finestra e trovano la cocaina su un piatto in cucina

Un 22enne di Giarre (in provincia di Catania) è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato in flagranza per spaccio di droga dai carabinieri, con il supporto dei colleghi di Riposto e del Nucleo cinofili di Nicolosi. Durante un appostamento vicino la casa del ragazzo in via Manzoni, i militari hanno notato un viavai di giovani che li ha spinti a fare una perquisizione. Il 22enne, nonostante si trovasse in casa, non ha risposto costringendo i carabinieri a entrare da una finestra dell’appartamento lasciata aperta. Su un tavolo sono stati trovati un piatto con un cucchiaio e otto grammi di cocaina e un borsello contenente 1189 euro.

Ma non finisce qua: i militari hanno chiesto al ragazzo se avesse altra droga e, di fronte alla sua risposta negativa, hanno aperto la porta dell’appartamento facendo entrare i cani antidroga Riley e Athos. Gli animali, all’interno di alcuni mobili, hanno segnalato la presenza di 70 panetti di hashish di 3700 chili circa, 23 involucri di marijuana di 1300 chili circa e due confezioni di cocaina da 110 grammi. Oltre alla droga, sono stati scoperti anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi da vendere al dettaglio e alcuni fogli con nomi e somme di denaro.