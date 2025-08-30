Capo d’Orlando, casolare abbandonato trasformato in base per lo spaccio

Una base di spaccio all’interno di un casolare abbandonato a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un’attività di controllo. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato circa un chilo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residui di droghe e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Sulla base del ritrovamento dello stupefacente, è stata avviata un’attività investigativa volta a risalire all’identità dei soggetti che gestivano la lucrosa attività criminale.

