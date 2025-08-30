Capo d’Orlando, casolare abbandonato trasformato in base per lo spaccio

30/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una base di spaccio all’interno di un casolare abbandonato a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un’attività di controllo. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato circa un chilo tra hashish e marijuana, due piante di cannabis, diversi semi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, intrisi di residui di droghe e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga sequestrata, comprese le piante, è stata consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Sulla base del ritrovamento dello stupefacente, è stata avviata un’attività investigativa volta a risalire all’identità dei soggetti che gestivano la lucrosa attività criminale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]