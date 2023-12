Acireale: beccato mentre spaccia, scappa per nascondersi a casa ma la nonna lo fa sgamare

Un 25enne acese è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Acireale e di Aci Sant’Antonio (Catania) per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In un piazzale di fronte una palazzina nel quartiere di Aci Platani, dove si trova l’abitazione del 25enne, i carabinieri hanno notato un continuo viavai di gente. L’uomo incontrava nel piazzale i suoi clienti e, dopo aver preso la droga da sotto un vecchio camper in disuso, lì parcheggiato, la cedeva agli acquirenti. In un’occasione il giovane è arrivato nel piazzale a bordo di una Smart nera e, non appena ha visto i militari, è sceso per fuggire.

Tuttavia è stato inseguito fino a dentro casa, dove la nonna, ignara di tutto, ha aperto ai carabinieri che hanno sorpreso il 25enne mentre prendeva una scatola di latta da un armadio della sua camera da letto per lanciarla dal balcone. Sotto al balcone c’erano altri carabinieri che hanno recuperato la scatola con dentro diverse dosi di cocaina e marijuana, già impacchettate e pronte per lo smercio, oltre a un bilancino di precisione. Bloccato il ragazzo, che nella tasca dei pantaloni aveva 150 euro in banconote, è stato controllato cosa ci fosse sotto al camper. Qui sono state trovate altre dosi di cocaina. Tutta la droga è stata sequestrata.