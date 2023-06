Solarino, denunciato un 19enne che ha rubato il registratore di cassa di un’autofficina

Un 19enne di Solarino (in provincia di Siracusa) è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato. Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini dei carabinieri, il giovane sarebbe entrato in orario notturno all’interno di un’autofficina della cittadina del Siracusano. Forzata la porta d’ingresso, il 19enne ha portato via il cassetto del registratore di cassa. L’analisi del sistema di videosorveglianza e i riscontri acquisiti dai carabinieri, hanno permesso di identificare l’autore del reato che è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea.