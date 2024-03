Solarino: cinque furti in due mesi tra pizzeria, chiosco e panificio. Arrestato un 20enne

Un ristorante-pizzeria, un chiosco, un negozio di articoli per la casa, un deposito e un panificio. Sono queste le attività commerciali di Solarino (in provincia di Siracusa) che sarebbero state prese di mira per i furti da un 20enne che è stato arrestato dai carabinieri. Stando a quando emerso nel corso delle indagini, il giovane avrebbe commesso i reati tra dicembre e gennaio.

Per mettere a segno i colpi, si sarebbe introdotto nei locali delle attività commerciali di notte e avrebbe portato via il cassetto del registratore di cassa. Per entrare, il 20enne avrebbe rotto vetri di porte o finestre e per farsi luce all’interno dei locali avrebbe usato la torcia del cellulare. Le indagini dei carabinieri sono partite dopo le diverse denunce arrivate dalle vittime. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle stesse attività commerciali è stato possibile individuare il giovane che è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.