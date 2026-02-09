Foto generata con IA

Smog in Sicilia e miglioramenti scarsi: Palermo è maglia nera a livello nazionale

09/02/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Nel 2025 i capoluoghi italiani che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (particolato atmosferico, ndr) scendono a 13, contro i 25 del 2024. Un dato tra i più positivi degli ultimi anni, ma che non cancella le ombre, soprattutto in Sicilia, dove persistono situazioni critiche. A scattare la fotografia è il nuovo rapporto Mal’Aria di città 2026 di Legambiente, che analizza la qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia.

Palermo maglia nera a livello nazionale

La maglia nera nazionale va a Palermo: la centralina di via Belgio ha registrato 89 giorni oltre il limite consentito di 50 microgrammi per metro cubo. Un dato che pone il capoluogo siciliano davanti a grandi aree metropolitane come Milano e Napoli. Tra le città più critiche figura anche Ragusa, con 61 superamenti, confermando come il problema non sia circoscritto solo ai grandi centri urbani. Nel resto d’Italia, pur in assenza di superamenti annuali dei valori medi di PM10, PM2.5 e biossido di azoto, il quadro cambia radicalmente se si guarda al 2030, quando entreranno in vigore limiti europei molto più stringenti. Applicandoli oggi, oltre la metà delle città italiane sarebbe fuori legge per il PM10 e quasi tre su quattro per il PM2.5.

L’obiettivo 2030

Anche la Sicilia rischia di farsi trovare impreparata. Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), Palermo rientra tra le città più lontane dal nuovo limite di 20 microgrammi per metro cubo, con una riduzione necessaria del 39 per cento. Nella stessa fascia critica compare anche Catania, che dovrebbe abbattere le concentrazioni di circa il 33 per cento. Il rapporto evidenzia inoltre la lentezza dei trend di miglioramento: analizzando i dati degli ultimi quindici anni, alcune città siciliane – tra cui Palermo e Ragusa – rischiano di non centrare l’obiettivo 2030 mantenendo l’attuale ritmo di riduzione degli inquinanti. Una prospettiva che apre scenari preoccupanti sul fronte sanitario e ambientale.

Sul piano politico-istituzionale pesa anche la nuova procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico. Secondo Legambiente, servono scelte più coraggiose: investimenti nel trasporto pubblico, nella mobilità sostenibile, nella riqualificazione energetica degli edifici e interventi strutturali su riscaldamento domestico, industria, agricoltura e allevamenti intensivi. In Sicilia, dove le condizioni climatiche e urbane amplificano gli effetti dello smog, la sfida è doppia: consolidare i timidi segnali di miglioramento e colmare un ritardo che, senza un cambio di rotta, rischia di diventare strutturale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Incidente mortale ad Augusta, deceduto il 43enne Lorenzo Belfiore
Leggi la notizia

Nel 2025 i capoluoghi italiani che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (particolato atmosferico, ndr) scendono a 13, contro i 25 del 2024. Un dato tra i più positivi degli ultimi anni, ma che non cancella le ombre, soprattutto in Sicilia, dove persistono situazioni critiche. A scattare la fotografia è il nuovo rapporto Mal’Aria […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze