Acquista smartphone ma scopre che è rubato. Dispositivo consegnato ai carabinieri a Marsala

Con l’accusa di furto aggravato e ricettazione i carabinieri hanno denunciato a Marsala, nel Trapanese, un 31enne. L’uomo, lo scorso fine settimana, avrebbe rubato la borsa a una donna in un locale del centro, dileguandosi subito dopo. Subito dopo la denuncia della vittima, i militari hanno ritrovato la borsa ma non il cellulare custodito all’interno. Una svolta alle indagini è arrivata quando un cittadino straniero si è presentato in caserma raccontando di avere acquistato dal 31enne uno smartphone, accorgendosi, però, grazie alle foto presenti sul telefono, che era stato rubato e dicendosi pronto a riconsegnarlo al legittimo proprietario.