Catania, slot machine illegali in chiosco e bar: multe da 85mila euro

Slot machine irregolari in un chiosco-bar con agenzia di scommesse e in un bar del quartiere San Cristoforo di Catania. Per questo i titolari sono stati multati dalla polizia con verbali per un totale di 85mila euro.

Nel chiosco-bar, i poliziotti hanno sequestrato tre apparecchi telematici (computer completi di monitor) che risultavano idonei a consentire l’esercizio del gioco della slot machine non controllate dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel secondo locale, invece, gli agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo cinque slot machine prive di nullaosta dell’agenzia delle Dogane.