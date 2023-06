Giovedì sit-in a Catania per difendere la Sanità pubblica. «Sistema è prossimo al collasso»

Salviamo la sanità pubblica. Questo il titolo del sit-in e flash mob che si terrà il 15 giugno a Catania. Medici, sanitari e cittadini si incontreranno in piazza Università alle 11 per manifestare in difesa del Servizio sanitario nazionale .«Il Servizio sanitario nazionale è prossimo al collasso. È questo il risultato di oltre un decennio di definanziamento, di chiusure di ospedali e reparti, di tagli indiscriminati al personale, ai posti letto e ai servizi – si legge in una nota – una crisi che riguarda tutta Italia, e che risulta ben tangibile in Sicilia: le condizioni di lavoro negli ospedali sono insostenibili, e incentivano una fuga oramai inarrestabile del personale sanitario verso le strutture private. E le conseguenze ricadono sui pazienti, costretti ad attese infinite per qualsiasi prestazione. Il rischio che la sanità pubblica fallisca, quindi, è un problema che tocca da vicino sia il personale sanitario che i cittadini». Per questo i sindacati dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, insieme alle associazioni di pazienti e di cittadini, manifesteranno a Catania e contemporaneamente in altre 18 città in tutta Italia.